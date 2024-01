BBL: Spitzenreiter Chemnitz souverän - Ulm lässt Federn

BBL: Meister Ulm geht im Derby unter

Beim Trikot-Retirement von Ulm-Legende Per Günther unterliegt ratiopharm Ulm im Derby deutlich gegen Tübingen. Die Niners Chemnitz finden wieder in die Erfolgsspur und verteidigen die Tabellenführung in der BBL.

© IMAGO/Langer