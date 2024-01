Nach dreieinhalb Jahren: Alba holt Hermannsson zurück

Nach dreieinhalb Jahren hat Alba Berlin den Isländer Martin Hermannsson zurück in die Hauptstadt gelotst. Wie der elfmalige Meister der Basketball Bundesliga (BBL) am Mittwochabend mitteilte, wechselt der Point Guard vom spanischen EuroLeague-Konkurrenten Valencia Basket Club an die Spree. Hermannsson, der bereits von 2018 bis 2020 für die Berliner aufgelaufen war, unterschrieb nun einen Vertrag bis zum Saisonende 2025/26.