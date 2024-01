Reha in Schweden: ALBA und Eriksson lösen Vertrag auf

Basketball-Bundesligist ALBA Berlin hat den ursprünglich bis Saisonende laufenden Vertrag mit Marcus Eriksson aufgelöst. Wie die Berliner am Donnerstag mitteilten, einigten sich Klub und Spieler einvernehmlich auf diesen Schritt. Der 30 Jahre alte Dreier-Spezialist hat seit zwei Jahren verletzungsbedingt kein Spiel mehr für ALBA absolviert und will sich nun in seiner schwedischen Heimat auf die Reha konzentrieren.