BBL: Chemnitz mit Arbeitssieg in Rostock

Die Niners Chemnitz haben mit einem Arbeitssieg ihre Tabellenführung in der Basketball Bundesliga (BBL) gefestigt. Das Überraschungsteam gewann am 19. Spieltag bei den Rostock Seawolves mit 94:90 (49:44) und hat bereits 16 Siege auf dem Konto. Der erste Verfolger Bayern München (13:3 Siege) ist erst am Montag gegen die EWE Baskets Oldenburg gefordert.