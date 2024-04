Basketball: Neues Grundschul-Konzept für Lizenz relevant

Die Basketball-WM-Helden von Manila sollen Vorbild für Kinder in ganz Deutschland werden: Der Deutsche Basketball Bund (DBB) und die Basketball Bundesliga (BBL) treiben ihre Bemühungen, ihren Sport der nationalen Jugend näherzubringen, mit einem konkreten Plan voran. Dafür setzen die Verantwortlichen schon in den Grundschulen an und knüpfen sogar die Lizenz der Bundesliga-Klubs teilweise an ein Mitwirken an dem Konzept.