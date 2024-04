Holz würdigt Chemnitz für "bemerkenswerten Aufstieg"

Stefan Holz, Geschäftsführer der Basketball Bundesliga (BBL), hat den Aufstieg der Niners Chemnitz nach dem Triumph im FIBA Europe Cup gewürdigt. "Diese Leistung verdient unser aller Respekt. Ich freue mich für den Klub und seine Fans, da die Niners erst die vierte Saison in der easyCredit BBL bestreiten und generell seit 2015 unter Rodrigo Pastore einen bemerkenswerten Aufstieg hingelegt haben", sagte Holz.

Dem Chemnitzer Team von Trainer Pastore war am Mittwoch trotz einer Niederlage im Final-Rückspiel bei Bahcesehir Istanbul (95:105 n.V.) der Titelgewinn gelungen, da sich die Niners im Hinspiel in der Vorwoche zu Hause gegen die Türken durchgesetzt (85:74) hatten. Es ist der sechste Europapokaltitel für eine deutsche Mannschaft und der zweite kurz nacheinander.

"Nachdem die Telekom Baskets Bonn vergangene Saison die Champions League gewinnen konnten, zeigt dieser zweite Europapokalerfolg eines Bundesligaklubs in zwei Jahren erneut, dass unsere Vereine, unsere Liga und generell der deutsche Basketball in allen Bereichen große Fortschritte machen", so Holz.