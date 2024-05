Alba verliert erstes Halbfinale gegen Chemnitz

Alba Berlin hat im Halbfinale einen Fehlstart hingelegt und in den Play-offs der Basketball Bundesliga (BBL) seine erste Niederlage kassiert. Das Team um Weltmeister Johannes Thiemann unterlag den Niners Chemnitz mit 82:95 (32:44), für die enttäuschenden Berliner war es erst die zweite Heimpleite in der laufenden BBL-Saison. Spiel zwei der Best-of-five-Serie findet am Freitag (18.30 Uhr/Dyn) erneut in der Uber Arena statt.