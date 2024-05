BBL-Play-offs: Alba erspielt sich drei Matchbälle

Alba Berlin hat in den Play-offs der Basketball-Bundesliga (BBL) den Halbfinaleinzug vor Augen. Gegen den letztjährigen Champions-League-Sieger Telekom Baskets Bonn feierte das Team von Cheftrainer Israel Gonzalez am Pfingstsonntag im zweiten Spiel des Viertelfinals einen 83:70 (44:40)-Heimsieg und ging in der Best-of-five-Serie mit 2:0 in Führung. Ein weiterer Sieg reicht Berlin nun zum Weiterkommen.