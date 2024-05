Europapokalsieger Chemnitz stolpert erneut

Europapokalsieger Niners Chemnitz ist in der Basketball Bundesliga (BBL) aus dem Tritt geraten. Eine Woche nach dem Triumph im FIBA Europe Cup verlor der Tabellendritte gegen Rasta Vechta zu Hause 83:91 (45:55), am Freitag hatte Chemnitz bereits bei den MHP Riesen Ludwigsburg den Kürzeren gezogen.

Bayern München gewann am Tag der Arbeit bei Meister ratiopharm Ulm 81:74 (37:36), der Pokalsieger holte den 25. Sieg im 30. Saisonspiel und festigte seine Tabellenführung. Zweiter ist weiter Alba Berlin (24:6), das bereits am Dienstag die MLP Academics Heidelberg geschlagen hatte (96:89). Die BG Göttingen verpasste den EWE Baskets Oldenburg beim 87:83 (38:42) einen Dämpfer im Rennen un einen Play-off-Platz.

Der Tabellendritte Chemnitz (23:8) hatte vier Tage nach der Niederlage in Ludwigsburg auch gegen Vechta Probleme. Der Rückstand wuchs in der ersten Hälfte kontinuierlich an, vor dem Schlussviertel war beim Stand von 59:66 aber noch alles drin. Die Niners kamen durch einen 8:0-Lauf wieder heran (74:77/38. Minute), doch Vechta um Topscorer Tommy Kuhse (21 Punkte) spielte konzentriert und verdiente sich den Sieg. Wes Iwundu traf 26 Sekunden vor dem Ende den entscheidenden Dreier für die Gäste.