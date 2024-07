Basketball: Bayern holen früheren NBA-Pick Madar

Der deutsche Basketball-Doublesieger Bayern München hat sich für die kommenden zwei Spielzeiten die Dienste des israelischen Nationalspielers Yam Madar gesichert. Der 23 Jahre alte Point Guard, zuletzt beim türkischen Meister und Pokalsieger Fenerbahce Istanbul aktiv, unterschrieb in München einen Vertrag bis 2026. Dies teilten der Klub am Dienstag mit. Madars bis 2025 gültiger Vertrag in Istanbul war bereits zuvor aufgelöst worden.