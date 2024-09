Bei Herbert-Premiere: Bayern fertigen Chemnitz ab

Die Basketballer von Bayern München sind mit einem beeindruckenden Sieg in die neue Ära unter Weltmeister-Coach Gordon Herbert gestartet. Im Eröffnungsspiel der Bundesliga-Saison gewann der deutsche Double-Gewinner am Freitagabend gegen die Niners Chemnitz mit 73:59 (36:28) und nahm Schwung für seine großen Ziele auf: Unter Herbert sollen erneut die Titel in Meisterschaft und Pokal her, vor allem wollen die Bayern aber in der EuroLeague angreifen.