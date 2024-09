Bayern-Boss mit besonderem Wunsch

Aus dem eigenen Basketball-Nachwuchs hat der FC Bayern bislang kaum Spieler bis hoch in seine Bundesligamannschaft gebracht.

Aus dem eigenen Basketball-Nachwuchs hat der FC Bayern bislang kaum Spieler bis hoch in seine Bundesligamannschaft gebracht.

Aus dem eigenen Nachwuchs hat der FC Bayern bislang kaum Spieler bis hoch in seine Bundesligamannschaft gebracht, Herbert Hainer würde das gern ändern.

In Nationalspieler Oscar da Silva ist in diesem Sommer immerhin ein gebürtiger Münchner gekommen, ein weiterer ist Ivan Kharchenkov, „der gerade mit der deutschen U18 Europameister geworden ist“, so Hainer: „Wir wollen noch mehr Kontinuität reinbringen und Charaktere für die Fans kreieren.“