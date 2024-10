Schröder: "Auf gar keinen Fall" nach München

NBA-Star Dennis Schröder wünscht sich irgendwann eine Rückkehr nach Deutschland mit einem „sehr guten Knall“, zum Top-Klub Bayern München würde der Kapitän der Basketball-Weltmeister dennoch nie gehen. „Auf gar keinen Fall“, sagte Schröder bei ran.de. Für ihn gibt es nur ein Ziel nach seiner Karriere in Nordamerika: seine Heimat Braunschweig.

Bei den Löwen ist er Gesellschafter. "Ich spiele für keinen anderen Klub. Ich respektiere München, alle Städte. Aber ich kann kein anderes Team größer machen, als es jetzt schon ist", sagte Schröder. Derzeit spielt der 31-Jährige für die Brooklyn Nets, am Mittwoch (Ortszeit) startet er mit dem Team aus New York in die neue Saison.