BBL: Riipinen wird Cheftrainer beim Schlusslicht Göttingen

„Wir sind froh, dass wir unter diesen nicht ganz leichten Bedingungen so schnell einen Nachfolger für Olivier gefunden haben“, sagte BG-Geschäftsführer Frank Meinertshagen. Mit nur einem Sieg aus 13 Spielen bildet Göttingen derzeit das Schlusslicht in der Basketball Bundesliga (BBL). Am Samstag steht das Duell mit Syntainics MBC (20 Uhr) an.