Alba Berlin patzt im Play-off-Rennen

Alba Berlin hat im Rennen um die Play-offs in der Basketball Bundesliga (BBL) eine schmerzhafte Niederlage kassiert. Das Team von Trainer Pedro Calles verlor gegen die Würzburg Baskets nach einer schwachen Schlussphase mit 80:84 (42:44) und musste die Franken in der Tabelle vorbeiziehen lassen. Würzburg steht nun bei 12:11-Siegen, Alba bei 11:12. Zum Einzug in das Play-in-Turnier muss mindestens Rang zehn her, zum direkten Sprung ins Viertelfinale Platz sechs.