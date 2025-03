Ausrufezeichen: Alba gewinnt erneut unter Calles

In der Basketball Bundesliga (BBL) setzt sich der frühere Serienmeister klar in Braunschweig durch.

Erst ein Lebenszeichen, jetzt ein Ausrufezeichen: Alba Berlin hat nach dem Trainerwechsel Kurs gehalten und auch das zweite Spiel unter Pedro Calles gewonnen. In der Basketball Bundesliga (BBL) setzte sich der frühere Serienmeister am Sonntagabend dank einer starken Vorstellung mit 108:73 (58:41) beim Tabellendritten Löwen Braunschweig durch, zuletzt war den Berlinern in der EuroLeague bereits ein Erfolg über Baskonia Vitoria-Gasteiz aus Spanien gelungen (97:90).