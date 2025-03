BBL: Yebo wechselt von München zurück nach Chemnitz

„Kevin hat sich aus persönlichen Gründen entschlossen, seinen Platz im Team aufzugeben“, erklärte Sportdirektor Dragan Tarlac. Für den Tabellenführer stand der Forward in der Liga in 13 Partien auf dem Parkett, zuletzt allerdings am 9. Februar bei der Niederlage gegen Rasta Vechta. In der EuroLeague gehörte Yebo 15-mal zum Kader.