FC Bayern beendet Ulmer Serie und erobert BBL-Spitze zurück

SID 17.03.2025 • 22:09 Uhr Bayern München bewzingt Ulm und steht wieder an der Tabellenspitze. Die Ulmer hatten zuvor fünf Siege nacheinander eingefahren.

Die Basketballer von Bayern München haben mit einem Arbeitssieg die Bundesliga-Tabellenführung zurückerobert. Der Meister von Ex-Bundestrainer Gordon Herbert rang das formstarke Team von ratiopharm Ulm in einem spannenden, aber wenig hochklassigen Nachholspiel vom 14. Spieltag 70:62 (28:30) nieder und stieß den Konkurrenten damit von der Spitze.

Weltmeister Johannes Voigtmann und der US-Amerikaner Carsen Edwards waren am Montagabend im Münchner BMW Park mit jeweils nur zehn Punkten die besten Scorer der Münchner, die Rang eins in der Vorwoche durch eine Niederlage in Bamberg an die Ulmer verloren hatten.

Für die Gäste traf Nationalspieler Nelson Weidemann (15 Punkte) am besten, am Ende kassierte das Team von Ty Harrelson dennoch die erste Niederlage nach zuvor fünf Siegen in Folge. Beide Teams leisteten sich offensiv zahlreiche Fehler.

„Verdienter” Bayern-Sieg gegen Ulm

„Am Ende des Tages hat uns heute der offensive Flow gefehlt. Gegen Bayern musst du dein bestes Spiel spielen, das haben wir heute nicht geschafft“, räumte der Ulmer Karim Jallow am Dyn-Mikrofon ein und sprach von einem „verdienten“ Erfolg der Münchner.

