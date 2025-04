Vor Play-in-Turnier: Bayern mit gelungener Generalprobe

In der Liga feiert München einen souveränen Sieg. Nun wartet am Dienstag Roter Stern Belgrad.

Die Basketballer von Bayern München haben vor dem Play-in-Turnier der EuroLeague eine erfolgreiche Generalprobe gefeiert. Die Mannschaft des früheren Bundestrainers Gordon Herbert setzte sich in der Bundesliga 94:83 (54:42) bei den EWE Baskets Oldenburg durch und sammelte damit Selbstvertrauen für die internationale Bühne. Am Dienstag (20.30 Uhr/MagentaSport) trifft München auf Roter Stern Belgrad, der Gewinner zieht in das Entscheidungsspiel um den Einzug in das Viertelfinale ein.

Sollte München am Dienstag gegen Belgrad gewinnen, würde am Freitag dann der Verlierer des Duells zwischen Real Madrid und Paris Basketball warten. Der Gewinner dieses Duells sichert sich das letzte Ticket für die Play-offs, wo es im Best-of-five-Modus um die Teilnahme am diesjährigen Final Four in Abu Dhabi (23. bis. 25. Mai) geht.