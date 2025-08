Highlight gegen Bayern: Telekom Baskets spielen in Köln

Kurz vor Weihnachten tritt der Basketball-Bundesligist in der Lanxess Arena gegen den Meister an.

Erstmals seit 25 Jahren ziehen die Telekom Baskets Bonn wieder für ein Highlightspiel nach Köln um. Kurz vor Weihnachten, am 21. Dezember, tritt der Basketball-Bundesligist in der Lanxess Arena gegen Meister Bayern München an. Das gaben die Bonner am Montag bekannt.