NBA-Star Jokic in Serbiens Kader bei der Basketball-EM

Die EM-Vorrunde findet in Prag, Mailand, Tiflis und Köln statt, die Endrunde mit dem Finale am 18. September in Berlin. Neben Jokic soll in Luka Doncic ein weiterer Superstar der NBA auflaufen, mit Europameister Slowenien ist der Ausnahmespieler der Dallas Mavericks am 6. September Gruppengegner der deutschen Mannschaft in Köln.