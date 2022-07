Basketball: DBB-Team ohne Kleber und Bonga bei der Heim-EM - Schröder dabei

Im Anschluss geht es für Schröder und Co. nach Stockholm zum WM-Qualifikationsspiel gegen Schweden (25. August), drei Tage später steigt bei der Quali-Partie in München gegen Europameister Slowenien die EM-Generalprobe. Zum EM-Auftakt am 1. September in Köln trifft Deutschland auf Frankreich. Die weiteren Gruppengegner sind Litauen, Slowenien, Ungarn und Bosnien-Herzegowina. Die Finalrunde der EM findet ab dem 10. September komplett in Berlin statt.