Basketball: Herbert benennt EM-Kader kommende Woche

Basketball-Bundestrainer Gordon Herbert will den Kader für die anstehende Heim-EM (1. bis 18. September) schon Ende der kommenden Woche bekannt geben. „Die Idee ist, am Freitag nach dem Spiel in Almere zu entscheiden“, sagte der Kanadier dem SID. Dort trifft das Nationalteam auf Gastgeber Niederlande.