Basketball-EM: Lo und Co. freuen sich auf Achtelfinale in Berlin

Maodo Lo wurde in Berlin geboren, genau wie Franz Wagner oder Niels Giffey. Da ist es gar kein Wunder, dass die Vorfreude der deutschen Basketballer trotz der Festwoche in Köln mit Blick auf die Finalrunde riesig ist. „Es gibt nichts Besseres. Es ist extrem gut, die nächste Runde da zu spielen und den Heimvorteil zu haben“, sagte Giffey nach dem letzten EM-Gruppenspiel in der Domstadt gegen Ungarn.