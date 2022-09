Basketball-EM: Bauermann schwärmt von Dennis Schröder

Ein Sonderlob verteilte Bauermann auch an Franz Wagner: „Der Junge kann offensiv wirklich alles, aber er hängt sich auch hinten richtig rein, was viele offensiv talentierte Jungs nicht tun. Das ist beeindruckend.“ Man merke ihm auch an, „wie sehr er sich mit seiner Mannschaft, seinem Land und dem Deutschen Basketball Bund identifiziert. Es ist großartig, dass Deutschland einen so tollen Jungen und einen so grandiosen Basketballer hat.“