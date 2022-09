Doncic zu stark: Erster Rückschlag für die Basketballer

Schröder, der nach seinem Einsteigen kurz vor Schluss vorzeitig in die Kabine musste, war in der Kölner Lanxess Arena vor rund 18.000 Zuschauern mit 19 Punkten bester Werfer der Gastgeber. Im Achtelfinale am Samstag (18.00 Uhr/MagentaSport) in Berlin geht es gegen ein Team aus der Parallelgruppe A mit Spanien und der Türkei.