Femerling zu Wagner: "Vergleich mit Dirk unfair"

Der Berliner Wagner sei "sehr talentiert. Er ist jemand, der sehr gut und akribisch arbeitet. Er ist sehr kritisch und trotzdem sehr klar", so Femerling über den NBA-Profi von Orlando Magic: "Mich freut die Entwicklung, die er gemacht hat in den letzten drei, vier, fünf Jahren. In diesem Turnier so zu performen, ich glaube, da ist noch viel Potenzial nach oben." Er hoffe, dass Wagner "die Entwicklung weiter nimmt und besser wird als er jetzt schon ist".