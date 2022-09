Goldtraum geplatzt: Schröder und Co. scheitern an Spanien

Dennoch besteht am Sonntag (17.15 Uhr/RTL und MagentaSport) im Spiel um Platz drei gegen Polen immer noch die Chance auf die angepeilte EM-Medaille. 1993 hatte die Auswahl des Deutschen Basketball Bundes (DBB) in München zum bislang einzigen Mal triumphiert. Auch 2005 stand das Team im Finale der EuroBasket, damals gab es nach einer Niederlage gegen Griechenland in Belgrad Silber. Jetzt winkt zumindest die dritte Medaille.