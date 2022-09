Herbert nach EM-Coup: „Dennis wollte meine Kreditkarte“

So weit wollte Herbert nicht gehen, obwohl er sichtlich gelöst erschien. „Ein kühles Bier“, so der Kanadier, hätte er jetzt gerne. Und die Spanier, die am Freitag (20.30 Uhr/MagentaSport) in der Vorschlussrunde warten? (SERVICE: Alle Spiele der Basketball-EM im SPORT1-Liveticker)