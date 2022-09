Nächster Sieg: Basketballer schlagen auch Bosnien

Kapitän Dennis Schröder und Franz Wagner waren am Samstagnachmittag mit jeweils 18 Punkten die besten Werfer beim wichtigen Erfolg in der mit 18.017 Zuschauern erneut ausverkauften Lanxess Arena. Da vier Teams aus der Sechsergruppe B im Achtelfinale in Berlin antreten, ist die Ausgangslage glänzend.