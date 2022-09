Sieg über Montenegro: Basketballer im EM-Viertelfinale

Die deutschen Basketballer sind bei der Heim-EM nach einer Vorstellung mit Licht und Schatten ins Viertelfinale eingezogen. Nach dem Umzug von Köln nach Berlin gewann das Team um Kapitän Dennis Schröder das Achtelfinale gegen Montenegro mit 85:79 (48:24) und spielt am Dienstag in der Mercedes-Benz Arena um den Sprung in die Runde der besten Vier.