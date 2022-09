Wagner genießt das Comeback: "Macht den Sport so geil"

Lange hatten die Gastgeber in Köln vor 18.017 Fans Probleme mit dem Gegner, bis zur Pause lief es nicht wie erhofft. In der Kabine blieb es dennoch ruhig. "Es ist nicht rumgeschrien worden", sagte Wagner: "Es gab eine klare Ansage, dass wir besser verteidigen und in der Offense ein bisschen ruhiger spielen müssen."