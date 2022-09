Weiss: Basketball in Deutschland in „besserer Position“

Welche von diesen drei Sportarten die Nase vorne habe, hänge "immer von Großveranstaltungen ab", so Weiss. Dass es Kapitän Dennis Schröder und Co. bis ins EM-Halbfinale schafften, könne dem Ansehen des Sports in Deutschland in jedem Fall helfen: "Unser Team zeigt gute Leistungen, es kämpft und spielt mit viel Herz. Die deutschen Zuschauer mögen das. Deshalb befinden wir uns jetzt sicherlich in einer besseren Position als vor vier Wochen."