Basketball-EM: DBB-Frauen nehmen Kurs auf K.o.-Runde

Beim verspäteten EM-Debüt von Schlüsselspielerin Leonie Fiebich haben die deutschen Basketballerinnen ihren ersten Sieg geholt und Kurs auf die K.o.-Runde genommen. In Ljubljana schlug das Team von Bundestrainerin Lisa Thomaidis Gastgeber Slowenien am zweiten Spieltag mit Mühe 66:62 (32:30), die Ausgangslage hat sich stark verbessert.

Mit drei Punkten ist die Auswahl des Deutschen Basketball Bundes (DBB) in der Vierergruppe C Tabellendritter. Mindestens diese Position muss für das Weiterkommen her. Im Falle eines weiteren Sieges am Sonntag gegen Großbritannien (12.15/kostenfrei bei MagentaSport) wäre das DBB-Team sicher in der Qualifikation für das Viertelfinale dabei. Nur die Gruppensieger ziehen direkt in die Runde der besten Acht ein.