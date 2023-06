Bei EM-Comeback: Auftaktniederlage für DBB-Frauen

Die deutschen Basketballerinnen haben bei ihrer Rückkehr auf die EM-Bühne eine Überraschung verpasst. Im Auftaktspiel der Vorrundengruppe C musste sich die Mannschaft von Bundestrainerin Lisa Thomaidis nach großem Kampf dem Vize-Europameister Frankreich in Ljubljana mit 50:58 (23:27) geschlagen geben. Beste deutsche Werferin war Lina Sontag (10), auf der Gegenseite sammelte Valeriane Vukosavljevic (11) die meisten Zähler.

Die DBB-Auswahl ist erstmals seit zwölf Jahren wieder bei einer EuroBasket dabei und Außenseiter. In den kommenden beiden Gruppenspielen am Freitag gegen Co-Gastgeber Slowenien (18.00 Uhr) und am Sonntag gegen Großbritannien (12.15/beide kostenfrei bei MagentaSport) muss für den Sprung in die K.o.-Phase mindestens ein Sieg her.