Kaderpuzzle für Mumbru: "Immer noch ein hohes Niveau"

Es sei „eine Herausforderung“, so Mumbru vor den Länderspielen gegen Schweden am Freitag in Stockholm (18.30 Uhr) und am darauffolgenden Montag in Heidelberg (19.30 Uhr). Die Vorbereitungszeit ist kurz. „Wir können keine großen taktischen Dinge machen, weil wir keine Zeit haben“, erklärte Mumbru: „Wir wollen mit Herz spielen. Das ist sehr wichtig.“