DBB-Frauen mit Sabally und Fiebich in der EM-Qualifikation

Angeführt von den beiden WNBA-Champions Nyara Sabally und Leonie Fiebich gehen die deutschen Basketballerinnen in die letzten Spiele der EM-Qualifikation. In dem 14-köpfigen Aufgebot für die Partien in Italien (6. Februar) und in Griechenland (9. Februar) stehen insgesamt neun Olympia-Teilnehmerinnen. Auf Nyara Saballys ältere Schwester Satou Sabally muss Bundestrainerin Lisa Thomaidis allerdings verzichten, da die 26-Jährige an der neuen US-3x3-Liga "Unrivaled" teilnimmt.