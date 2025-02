EM-Quali: DBB-Frauen verlieren in Italien

Ohne Starspielerin Satou Sabally sind die deutschen Basketballerinnen mit einer deutlichen Niederlage ins EM-Jahr 2025 gestartet. Das Team von Bundestrainerin Lisa Thomaidis verlor am Donnerstag in Italien das vorletzte EM-Qualifikationsspiel mit 60:75 (38:38).

Leonie Fiebich, die im Vorjahr an der Seite von Sabally mit New York Liberty WNBA-Meisterin geworden war, kam auf neun Zähler. Als einzige Stammspielerin hatte Satou Sabally passen müssen, da sie derzeit während der WNBA-Pause in der 3-gegen-3-Liga Unrivaled antritt.

Schon das Hinspiel gegen die Italienerinnen in Hamburg hatten die Deutschen verloren. In der Qualifikationsgruppe I steht die Mannschaft des Deutschen Basketball Bundes (DBB) bei drei Siegen und zwei Niederlagen. Der Abschluss der Qualifikation folgt am Sonntag (20.30 Uhr/MagentaSport) in Griechenland.