Basketball-EM>

Basketball-EM: Deutschland vs. Montenegro live im Free-TV, Stream & Ticker

Erfolgreicher deutscher EM-Auftakt?

Die deutsche Basketball-Nationalmannschaft startet in die Europameisterschaft. Zum Auftakt geht es für Dennis Schröder und Co. gegen Außenseiter Montenegro.
Dennis Schröder und die DBB-Stars treffen auf Montenegro
© IMAGO/camera4+
SPORT1
Die Basketball-Europameisterschaft geht los - und Weltmeister Deutschland ist direkt gefordert!

Am Mittwoch um 15:30 Uhr geht es für die DBB-Stars gegen Außenseiter Montenegro. Die Partie findet im finnischen Tampere statt, wo Deutschland seine komplette Vorrunde absolvieren wird. Sollte Deutschland unter die besten Vier in seiner Gruppe B kommen, geht es für die DBB-Stars in der K.o.-Phase im lettischen Riga weiter.

Basketball-EM: So können Sie Deutschland vs. Montenegro heute live verfolgen

  • TV: RTL, MagentaTV
  • Stream: RTL+, Magentasport
  • Ticker: SPORT1

EM: Wann spielt Deutschland?

Nicht mit dabei sein wird Bundestrainer Álex Mumbrú. Der Spanier liegt mit einem Infekt im Krankenhaus und verpasst das deutsche Auftaktspiel. Die weiteren deutschen Gruppengegner sind Schweden (29. August/12.30 Uhr), Litauen (30. August/12.30 Uhr), Großbritannien (1. September/15.30 Uhr) und Finnland (3. September/19.30 Uhr).

Das deutsche EM-Auftaktspiel können Sie live bei MagentaSport verfolgen. Alle 76 Spiele der EuroBasket werden live bei MagentaSport und MagentaTV übertragen - die deutschen Spiele kostenlos.

Im Rahmen einer Partnerschaft mit der Deutschen Telekom zeigt auch RTL alle Spiele der deutschen Mannschaft im Free-TV.

Alle Spiele der FIBA EuroBasket 2025 live nur bei MagentaSport und MagentaTV!

Deutschland zählt zu den Top-Favoriten

Die letzte Basketball-EM im Jahr 2022 schloss Deutschland im eigenen Land als Dritter ab, ein Jahr später krönten sich die DBB-Jungs in Asien zum Weltmeister. Bei Olympia im vergangenen Jahr verpasste Deutschland eine Medaille nur haarscharf, verlor das Spiel um Platz drei gegen Serbien mit 83:93.

Aushängeschilder der Deutschen sind die NBA-Stars Dennis Schröder und Franz Wagner. Bruder Moritz Wagner verpasst die EuroBasket aufgrund eines Kreuzbandrisses.

Auch bei der Basketball-EM 2022 trafen Deutschland und Montenegro aufeinander. Im Achtelfinale setzten sich die Deutschen mit 85:79 durch.

