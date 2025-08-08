Comic statt NBA: Wagner-Brüder werden zu Entenstars

SID 08.08.2025 • 06:10 Uhr Moritz und Franz Wagner erscheinen als "duckifizierte" Basketballspieler im Micky Maus Sonderheft.

Die beiden deutschen Basketballprofis Franz und Moritz Wagner geben ihr Comic-Debüt. Für eine Sonderausgabe des Micky-Maus-Magazins pünktlich zur Basketball-EM werden sich die beiden Nationalspieler "duckifizieren", also in ikonische Comic-Figuren mit Schnabel verwandeln.

"Donald Duck traut sich auch mit dem Basketball eine Menge zu. Mit dieser überzeugten Einstellung ließen wir die kleine Ente auf echte Basketball-Giganten treffen, die von Moritz und Franz Wagner inspiriert sind", hieß es in der Pressemitteilung.