"Sehr geil": Schröder nach großem Sieg im EM-Test euphorisiert

SID 22.08.2025 • 08:58 Uhr Sechs Tage vor dem Start in die Europameisterschaft besiegen die Deutschen den Titelverteidiger. Das macht Mut.

Die deutschen Basketballer ziehen viel Selbstvertrauen aus dem erfolgreichen EM-Test in Spanien.

„Wir haben das Spiel kontrolliert und haben vor allem in der ersten Hälfte gut in der Verteidigung gespielt“, sagte Bundestrainer Álex Mumbrú nach dem 106:105 nach Verlängerung bei MagentaSport: „In der Verlängerung haben wir in den letzten Minuten sehr gute Entscheidungen getroffen. Am Ende haben wir gewonnen und freuen uns darüber.“ Denn das gebe „erstmal ein gutes Gefühl“.

Dennis Schröder: Sieg über Spanien viel wert

Dennis Schröder sah ebenfalls einen „guten Test“ gegen den Europameister. „Die Spanier sind sehr stark und haben einen guten Coach, der viele verschiedene Defenses gegen uns spielt. Außerdem sind sie sehr erfahren. Es war ein sehr geiles Spiel“, sagte der Kapitän, der mit 26 Punkten zum Matchwinner wurde: „105 zugelassene Punkte sind zwar viel zu viel, da müssen wir besser werden. Aber Sieg ist Sieg.“