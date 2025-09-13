"Beeindruckend": Nagelsmann drückt Basketballern die Daumen

SID 13.09.2025 • 13:52 Uhr Der Fußball-Bundestrainer wird am Sonntagabend das EM-Endspiel gegen die Türkei schauen.

Auch der Fußball drückt die Daumen: Bundestrainer Julian Nagelsmann wünscht den deutschen Basketballern im Finale der EM am Sonntag den Titelgewinn. Das Spiel gegen die Türkei (20.00 Uhr) werde „nicht einfach, ich werde es verfolgen“, sagte Nagelsmann am Samstag in Frankfurt/Main.

Das nötige Rüstzeug sieht der 38-Jährige beim Team um Kapitän Dennis Schröder. Das habe nicht zuletzt das enge Viertelfinale gegen Slowenien (99:91) gezeigt.

„Das beeindruckende an der Mannschaft ist, dass sie Widerstände wie gegen Slowenien auch übersteht“, sagte Nagelsmann: „Es war kein Spiel, das superglatt lief, und trotzdem haben sie es gewonnen. Das zeigt, wie gut sie als Team kommunizieren, dass sie einen guten Geist haben.“