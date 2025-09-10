Hollatz: EM-Gegner "mit 30 Punkten aus der Halle klatschen"

SID 10.09.2025 • 11:35 Uhr Im EM-Viertelfinale gegen Slowenien sei gegen Luka Doncic "Kontakt und Körperlichkeit" gefragt, sagt der Weltmeister.

Weltmeister Justus Hollatz sieht den Hunger der deutschen Basketballer als Schlüssel auf dem Weg zum EM-Titel. "Wir müssen weiter diese Mentalität haben. Erstmal von Spiel zu Spiel gucken. Und wenn wir gegen jemanden spielen, wollen wir richtig mit Dampf spielen. Wir wollen nicht mit zwei Punkten gewinnen, sondern die mit 30 Punkten aus der Halle klatschen", sagte er im Podcast Got Nexxt.

Die Deutschen waren mit fünf klaren Siegen aus fünf Spielen in der Gruppenphase von Tampere/Finnland in die K.o.-Runde einzogen. Nach einem lange wackligen Auftritt im Achtelfinale gegen Außenseiter Portugal (85:58) geht es im Viertelfinale am Mittwochabend (20.00 Uhr/RTL und MagentaSport) in Riga gegen Slowenien und NBA-Superstar Luka Doncic.

Hollatz ist sich der Stärke des Spielmachers der Los Angeles Lakers bewusst, kennt aber auch Mittel, um ihm beizukommen. "Was er nicht mag, ist Kontakt und Körperlichkeit. Es ist unmöglich, ihm alles wegzunehmen, er wird auch seine Punkte scoren. Man muss es ihm so schwer wie möglich machen, ihm so viel Energie rauben, wie es geht", sagte der Profi von Bayern München.

Eine Motivation für Hollatz und Co. ist auch die Situation von Bundestrainer Àlex Mumbrú. Man müsse "wirklich wertschätzen", so Hollatz, dass der Spanier trotz seiner Bauchspeicheldrüsenentzündung beim Team bleibt und die Mannschaft weiterhin betreut. "Dementsprechend ist das für uns nochmal ein Anreiz zu sagen: Jetzt erst recht. Der Coach opfert hier sein Leben, sage ich mal in Anführungszeichen. Dann müssen wir auf dem Court alles geben, um auch für ihn zu gewinnen", sagte er.

