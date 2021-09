Basketball: FC Bayern will in der EuroLeague nächsten Schritt machen

Erstmals treten die Bayern als festes Mitglied in der Königsklasse an. Sie haben die A-Lizenz erhalten, sind Gesellschafter in einem exklusiven Klub. „Das gibt uns natürlich auch Planungssicherheit“, so Hainer. Grundsätzlich sei er „sehr zuversichtlich, dass wir den Weg in die europäische Spitze schaffen“.