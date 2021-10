EuroLeague: ALBA Berlin und Bayern München verlieren

Trinchieris Team steht durch den Fehlstart in die neue EuroLeague-Saison im Rennen um die Play-off-Teilnahme zunehmend unter Druck. Im nächsten Spiel am 21. Oktober (Donnerstag) beim litauischen Kellernachbarn Zalgiris Kaunas benötigen die Bayern dringend einen Befreiungsschlag, um den Anschluss an die Topteams nicht völlig zu verlieren. Berlin muss einen Tag später am 22. Oktober (Freitag) beim serbischen Topteam Roter Stern Belgrad antreten.