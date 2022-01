Bayern verlieren EuroLeague-Heimspiel gegen Monaco

Basketball-Pokalsieger Bayern München hat den zweiten EuroLeague-Sieg innerhalb von nur drei Tagen knapp verpasst. Gegen den Tabellennachbarn AS Monaco verlor das Team von Trainer Andrea Trinchieri in eigener Halle 78:83 (35:40). Erst am Dienstag hatten die Bayern Tabellenschlusslicht Zalgiris Kaunas mit 74:65 besiegt.