Zwei Tage nach EuroLeague-Rekordsieg: Alba unterliegt in Moskau

Nur zwei Tage nach seinem EuroLeague-Rekordsieg hat der deutsche Basketballmeister Alba Berlin eine herbe Niederlage kassiert. Das Team von Trainer Israel Gonzalez verlor am Freitag bei ZSKA Moskau mit 72:91 (37:50). Am Mittwoch hatten die Berliner beim 81:53 (36:26)-Erfolg gegen die Unics Kasan noch ihren höchsten Sieg in der europäischen Königsklasse geholt.