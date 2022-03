Basketball: EuroLeague entzieht Berlin das Final Four

Die Basketball-EuroLeague hat Berlin die Austragung des Final-Four-Turniers entzogen. Aufgrund der pandemischen Lage in Deutschland werde die beste Vereinsmannschaft Europas stattdessen vom 19. bis 21. Mai in Belgrad gekrönt, teilte die Liga am Freitag mit. Die serbische Hauptstadt war bereits 2018 Final-Four-Gastgeber gewesen.