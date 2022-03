EuroLeague: ALBA feiert Coup bei Olympiakos und setzt Siegesserie fort

Die Berliner haben zum bislang letzten Mal am 4. Februar bei ZSKA Moskau verloren (72:91), danach gelangen vier Siege in der Bundesliga, zwei beim Top-Four-Turnier auf dem Weg zum Pokaltriumph und drei in der EuroLeague. Durch den Erfolg steht die Mannschaft von Trainer Israel Gonzalez bei elf Siegen und 16 Niederlagen. (DATEN: Tabelle der EuroLeague)