Bayern-Basketballer verlieren Spiel drei

Die Basketballer von Bayern München haben eine weitere Überraschung gegen den EuroLeague-Titelfavoriten FC Barcelona verpasst und stehen mit dem Rücken zur Wand. Die Mannschaft von Trainer Andrea Trinchieri verlor am Mittwoch das dritte Viertelfinalspiel in eigener Halle mit 66:75 (31:49) und liegt in der Serie „best of five“ nun 1:2 zurück. Am Freitag (20.45 Uhr/MagentaSport) hat Barca in Spiel vier in München seinen ersten Matchball.